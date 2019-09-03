قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّه جارٍ تنفيذ 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، وتنفيذ 1440 وحدة (60 عمارة) في مشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر غرب أسيوط، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح وزير الإسكان أنّه جارٍ تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة ناصر غرب أسيوط بمساحة 1600 فدان، وتشمل شبكات "صرف، مياه، ري، وطرق"، وأعمال الخط الناقل للمياه، والمرحلة الأولى من المأخذ والرافع الأوسط ومحطة التنقية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية يونيو 2020.