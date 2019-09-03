قررت نيابة قليوب حبس 4 عاطلين متهمين، بتصنيع مخدر الاستروكس وترويجه بالبيع على المواطنين في قرى ومدينه قليوب وقررت النيابة إرسال حرز المخدرات المضبوطة كيلو ونصف استروكس، وكذا مواد التصنيع وهى عبارة عن مبيد حشري وبردقوش و2 زجاجة لمخدر الكيتامين للمعمل الجنائي.

كانت معلومات سرية وردت للمقدم إسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب تفيد قيام 4 عاطلين بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم، تخصص بالإتجار بالمواد المخدرة وخاصة تصنيع مخدر الاستروكس وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامي.

جرى عرض الملعومات على اللواء طارق عجيزي مدير الأمن فجرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث وبعد استصدار إذن من النيابة، قامت قوة كبيرة من مباحث المخدرات بقيادة العميد وائل نبيل رئيس المكتب وبإلقاء القبض على المتهمين وهم " ح م " 37 سنه و " م ج " 30 سنه و" ا ع " 24 سنه و" م ر " 25 سنه وبحوزتهم 2 سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع و 5 طلقات و كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالي 1.500 جرام.

ومبلغ مالى 3400 جنيه و 2 زجاجة لمخدر الكيتامين وكمية من نبات البردقوش تزن حوالي 500 جرام و2 علبة لسائل البيرسول والتي تستخدم في تصنيع مادة مخدر الاستروكس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بصحتها وحيازتهم للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والأسلحة النارية، لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم والمواد الخام لتصنيع المادة المخدرة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.