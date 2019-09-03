قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي هشام فؤاد وعلاء عصام، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية خلية الأمل لمدة 15 يوما.

كانت أسرة رامي شعث نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث، أعلنت في بيان لها، عبر فيس بوك، إلقاء القبض عليه في مصر، وترحيل زوجته الفرنسية إلى بلادها.

فيما صرح والده لوسائل إعلامية، بأن نجله، الذي يحمل الجنسيتين "الفلسطينية والمصرية" أُلقي القبض عليه في مصر.

وقرر النائب العام، التحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خلية الأمل"، ومنعهم من التصرف فيها، بموجب الاتهامات المنسوبة لهم، وعرض القرار على محكمة الجنايات، وفق ما يقتضيه القانون، والتي أيدته.

وذكرت المصادر، أن "رامي شعث عرض على النيابة قبل عدة أيام، وتم التحقيق معه، ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له، وصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات".