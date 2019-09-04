خبير أمن معلومات: 40 مليون مواطن في مصر يستخدمون السوشيال ميديا

علق وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، على استخدام البعض للإنترنت ولوسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة خلال اليوم، مشيرًا إلى أن عدد ساعات تصفح أي شخص لمواقع التواصل الاجتماعي تتوقف أهميتها على حسب سبب التصفح، سواء للعمل أو لأي شيء آخر، وأكد أن 38 مليون شخص في مصر يستخدمون الموبايل لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن 40 مليون مواطن في مصر يستخدمون خدمات الإنترنت.

وأكد حجاج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن لا أحد يستطيع الاستغناء عن الإنترنت، لكن الإفراط في أي شيء مضر، مشددًا على أنه لا يجب أن يزيد الاستخدام عن 8 ساعات عمل، موضحا أن معدل الاستخدام اليوم لموقع التواصل الاجتماعي في مصر 7 ساعات و53 دقيقة على الإنترنت بشكل عام، بواقع 4 ساعات لمواقع التواصل الاجتماعي فقط.

وأوضح حجاج أن عدد خطوط المحمول في مصر يزيد عن 90 مليونا، ومنها 40 مليونا تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، من جانب الفئة العمرية بداية من 25 عاما، مع العلم أن الذكور أكثر من الإناث.

من جهة أخرى قال الدكتور محمود عصمت، أخصائي نفسي، إن مدمني السوشيال ميديا لا يدركون حجم المشكلة التي يعيشها، حتى تصل للعلاج في العيادات النفسية.

وأضاف أن هناك حالة من الإنكار يعيشها مدمن السوشيال ميديا، لافتًا إلى أنه يقضي عدد ساعات كبير بشكل مبالغ فيه على الهاتف المحمول، ما يؤثر على العمل والدراسة.

وأوضح عصمت أن سبب إدمان السوشيال ميديا هو عجز الكثيرين عن التواصل المباشر بشكل عام، لعدم القدرة على تكوين صداقات، متابعا: "صداقة الفيس بوك ليست صداقة واقعية، والبعض يهرب لها والبعض يتعامل مع السوشيال ميديا على مدار الـ 24 ساعة".