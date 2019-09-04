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أبطال ذهب الألعاب الأفريقية في ضيافة

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مشروع فى "صيدلة الإسكندرية" لتنمية مهارات الأطفال الأيتام

مشروع فى "صيدلة الإسكندرية" لتنمية مهارات الأطفال الأيتام

لاعب منتخب مصر للجودو: حصلت على 20 ميدالية ذهبية على مستوى العالم

لاعب منتخب مصر للجودو: حصلت على 20 ميدالية ذهبية على مستوى العالم

البرازيل تراهن على أوسكار بـ "The Invisible Life of Eurídice Gusmão"

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بنجلادش توقف خدمات الإنترنت جزئيا بمناطق لاجئي الروهينجا

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