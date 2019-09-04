لاعب منتخب مصر للجودو: حصلت على 20 ميدالية ذهبية على مستوى العالم

قال رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو والملقب بأخطبوط الجودو إنه حصل على 20 ميدالية ذهب عالمية وقارية وحصل على 7 ميدليات فضية.

وأضاف درويش، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه وضع خطة تدريبية من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرًا إلى أن الخطة من أجل الفوز بذهبية البطولة.

وأوضح درويش أن الشركة الراعية تقدم له الدعم المادي المطلوب وأن الشركة الراعية أمدته مؤخرًا بطبيب نفسي من أجل تهيئته للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، لافتًا إلى أن هدفه الحصول على ذهبية البطولة.

وأشار إلى أنه حصل على أول كأس العالم في سلوفينيا وأول بطولة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أنه فاز في المباريات التي شارك فيها بنسبة 90% موضحًا أنه مصنف رقم 4 عالميًا.