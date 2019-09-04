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تحرير 39 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بديرمواس

تحرير 39 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بديرمواس

الليلة.. "مختارات من الشعر الإنجليزي" في مكتبة مصر الجديدة

الليلة.. "مختارات من الشعر الإنجليزي" في مكتبة مصر الجديدة

إزالة سوق عشوائي بالحوامدية وفتح الشارع أمام الحركة المرورية

إزالة سوق عشوائي بالحوامدية وفتح الشارع أمام الحركة المرورية

بيطري الدقهلية ينظم قافلة مجانية في "الشبول" للاهتمام بصحة الحيوان

بيطري الدقهلية ينظم قافلة مجانية في "الشبول" للاهتمام بصحة الحيوان

عمرو الليثي يشيد بعرض "المتفائل": عمل متميز جدير بالمُشاهدة

عمرو الليثي يشيد بعرض "المتفائل": عمل متميز جدير بالمُشاهدة

بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع حسن نافعة

بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع حسن نافعة

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«دورة المدارس».. البديل الأفضل لأولياء الأمور: الله الغنى عن «باص المدرسة»

«دورة المدارس».. البديل الأفضل لأولياء الأمور: الله الغنى عن «باص المدرسة»

دليل الطلاب المستجدين للوصول إلى جامعة القاهرة من 8 مناطق مختلفة

دليل الطلاب المستجدين للوصول إلى جامعة القاهرة من 8 مناطق مختلفة

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية

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"إيجبت جولد" عن مدرسة المجوهرات: "مرتبات الخريجين ستصل لـ15 ألف جنيه"

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بروفايل.. تواضروس "بابا المحبة"

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