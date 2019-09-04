أعلنت وحدة الكلى الصناعي للأطفال بمستشفى قنا العام، عن استقبالها لأكثر من 50 طفلا جرى الكشف عليهم ومتابعة بعضهم وعلاجهم مجانا وتنوعت الحالات بين (علاج حالات التهاب مجرى البول للأطفال والتهاب المثانة البولية والتبول اللاإرادي للأطفال وعلاج ومتابعة حالات القصور الكلوي للأطفال وحالات الالتهاب النفروزى بالكليتين للأطفال والارتشاح الكلوي للأطفال ومتابعة المتلازمات التي تحتوى على اضطرابات في الجهاز البولي).

وبحسب بيان مستشفى قنا العام جرى الكشف تحت إشراف الأستاذة الدكتورة أميمه عبد الرحمن، استشاري كلى الأطفال بمستشفى أسيوط الجامعي للأطفال، وذلك يوم خميس من كل أسبوع وتكون المتابعة اليومية واستقبال الحالات بواسطة الدكتورة أسماء عرفة، رئيس قسم الكلى الصناعي للأطفال بمستشفى قنا العام.

وتناشد المستشفى كل أبناء قنا بالتردد المستمر لمتابعة الحالة الصحية لأبنائهم للاطمئنان عليهم والوقاية.