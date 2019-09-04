احترقت سفينة "كونسبشن" التي يبلغ طولها 23 مترًا ثم غرقت قرب جزيرة سانتا كروز الواقعة غرب سانتا باربارا جنوب كاليفورنيا عندما كانت السفينة تقوم برحلة غوص في تلك المنطقة، في وقت مبكر الاثنين الماضي، وعثرت عمليات البحث عن ناجين، أمس، بعد انتشال جثث 20 غطاسًا ورصد بين 64 آخرين عالقين بين الحطام تحت الماء، حتى تعهد فريق من المحققين الاتحاديين بالولايات المتحدة، بإجراء تحقيق شامل في الحريق.

جزيرة سانتا كروز، التي وقع الحادث المأساوي بقربها كما أن كان من بين الضحايا أناس ينتمون إليها، كانت شاهدًا من قبل على أحد وقائع الحرب العالمية الثانية، إذ قامت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الحرب العالمية الثانية، ببناء وصيانة المنشآت الاستراتيجية باسم الأمن القومي، وكانت جزيرة سانتا كروز بمثابة محطة للإنذار المبكر تراقب طائرات وسفن العدو خلال الحرب العالمية الثانية.

ومعركة جزر سانتا كروز، كانت معركة بحرية في الحرب العالمية الثانية، بين الولايات المتحدة واليابان، وقبل 7 أشهر عثر باحثون على حطام حاملة الطائرات الأسطورية "USS Hornet"، التي أطلقت "غارة دوليتل" على العاصمة اليابانية طوكيو، على عمق 3 أميال (4.83 كم) في جنوب المحيط الهادي، وكانت شوهدت "Hornet" لآخر مرة في أكتوبر 1942 قبل غرقها، بسبب قصفها من قبل سلاح "توربيدو" الياباني وقنابل جوية في معركة "جزر سانتا كروز"، التي كانت جزءا من حملة "جوادالكنال". وتمكن معظم أفراد طاقم حاملة الطائرات، البالغ عددهم 2200 فرد، من إخلاء السفينة، لكن 140 فردا ظلوا في عداد المفقودين.

جزيرة سانتا كروز تعتبر الأكبر والأكثر تنوعًا في جزر القنال الثمانية، وتعرف بتاريخ طويل ومتنوع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسماتها الطبيعية، إن أراضيها العشبية الشاسعة، ونباتاتها الساحلية، وغابات البلوط ، وسواحلها الغنية، هي التي حافظت عليها واحتفظت بعدد من القرى والمستوطنات الموسمية في الجزيرة، واستغل الجيش الأمريكي الموقع الاستراتيجي للجزيرة.

وتعتبر واحدة من أفضل الأماكن لتجربة التراث الطبيعي والثقافي ذو الأهمية الوطنية لجنوب كاليفورنيا الساحلي.