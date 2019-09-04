المتحف الكبير: سينما ثلاثية الأبعاد.. و"رمسيس" يستقبل الزوار

تحت عنوان «لمحة عن كواليس المتحف المصرى الكبير بالجيزة»، قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن المتحف، المقرر افتتاحه فى 2020، أقيم على مساحة كبيرة تقدر بـ500 ألف متر مربع، ويتوسطه تمثال رمسيس الثانى شاهق الارتفاع، وذكرت أن العاملين بالمتحف أكدوا للصحفيين الزائرين أن التمثال لم يتعرض لأى خدش خلال فترة بناء المتحف.

"جارديان": يضم 5400 قطعة لـ"الملك توت" وتوابيته الثلاثة وقناعه الذهبى

وتابعت الصحيفة أن تمثال رمسيس الثانى الذى يزن حوالى 83 طناً، سيكون فى استقبال الزوار عند مدخل المتحف، مشيرة إلى أن طول التمثال يصل لأكثر من تسعة أمتار، كما أنه يبلغ تقريباً السقف المقبب للهيكل الأسمنتى، الذى يضم 100 ألف قطعة، يعرض الكثير منها لأول مرة، إضافة إلى سينما ثلاثية الأبعاد ومتحف للأطفال يضم 250 مقعداً. كما يتمتع زائر المتحف بإطلالة بانورامية على أهرامات الجيزة.

وتابعت الصحيفة أن مهندسى المشروع قالوا إن التصميم الخرسانى المعزول يتحمل درجات الحرارة العالية، حيث يمكن للسقف أن يتحمل بسهولة حتى درجة حرارة 70 مئوية، بينما يحافظ على أن تظل درجة الحرارة بالداخل حوالى 23 مئوية.

ومن المقرر، بحسب الصحيفة، أن يحتوى المتحف الجديد على 7 آلاف متر مربع مخصصة لآثار توت عنخ آمون، مع 5 آلاف و400 قطعة من مقبرته، التى اكتشفها هوارد كارتر عام 1922، معاً لأول مرة، بما فى ذلك توابيته الثلاثة والقناع الذهبى.