وقع المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة اليوم بروتوكول تعاون بين مركز بحوث الصحراء ممثلا في مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، ومديرية التربية والتعليم ممثلا للتعليم الفني، أول مدرسة ثانوي زراعي متخصصة في مجال الزراعات المطرية وحصاد مياه الأمطار بمطروح، والتي سيجرى افتتاحها سبتمبر الجاري.

وقال "الأمير" إن البروتوكول يأتي في إطار التعاون لتطوير وتحديث القطاع الزراعي في جميع مجالاته، وكذلك العمل البحثي لزيادة الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والمساهمة الفعالة في تدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتطورة، والتي تخدم المشروعات الزراعية القومية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى إدخال نظم الزراعات المطرية ونشاط حصاد المياه الذي يتماشى مع الطبيعة الصحراوية التي تتطبق على الظروف المناخية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة في مجالات التنمية الزراعية وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية من خلال مد جسور الشركة، والتعاون في مجال التعليم الفني، والتدريب مع المؤسسات الحكومية والقطاع العام والخاص العاملة في مجالات تخصصها، وتقديم فرص تدريب وتأهيل الطلاب لمواجهة متطلبات سوق العمل وتخريج طالب ذو مهارات عالية تتفق مع المعايير القومية والعالمية للمهارات والمعارف.