أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعة سوف تبدأ، صباح غدا الخميس حتى الإثنين المقبل، علما بأن عدد الطلبة الذين لهم حق التسجيل بهذه المرحلة 63 ألفا و92 طالبا.

وأضاف المحرصاوي، في بيان للجامعة، أن التسجيل بالمرحلة الثانية سيتاح إلكترونيا من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، صباح غدا، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تستوعب طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الثاني، الذي اعتمدت نتيجته، أمس الثلاثاء، إضافة إلى الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل خلال المرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور محمد فرج، مدير التنسيق ومستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أنه سوف يتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلبة الناجحين في الدور الثاني، والذين تخلفوا عن التسجيل في الدور الأول من صباح غدا الخميس الموافق 5 سبتمبر إلى مساء يوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر، بالضغط هنــــــــا.