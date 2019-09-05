الصين والولايات المتحدة يعقدان مشاورات رفيعة المستوى.. أكتوبر المقبل

اتفق كبار المفاوضين عن الجانبين الصيني والأمريكي، اليوم، على اتخاذ إجراءات ملموسة معا لخلق ظروف مواتية للمشاورات الثنائية، واتفق الجانبان خلال مكالمة هاتفية على عقد الجولة الثالثة عشرة من المشاورات التجارية والاقتصادية رفيعة المستوى بين البلدين في أوائل أكتوبر في واشنطن، بحسب موقع "الصين بالعربية".

وجاء الإعلان في أعقاب اتصال في وقت سابق بين ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وفق ما ذكرته وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني.

وشارك في تلك الاتصالات أيضا يي قانغ محافظ البنك المركزي الصيني، وذكرت الوزارة أن فرقا تجارية من البلدين ستعقد مشاورات في منتصف سبتمبر مضيفة أن الجانبين اتفقا على اتخاذ إجراءاتفعلية لخلق أجواء مواتية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت المفاوضات مقررا أصلا عقدها هذا الشهر، لكنها تأجلت بعدما تبادل البلدان فرض رسوم جمركية جديدة في الأول من سبتمبر.