أعلن الفنان خالد الصاوي عن حصوله على حقه من منتج مسلسليه "الصعلوك ودافنشي".

وكتب الصاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كما وعدت حصلت بالقضاء على أصل حقي من منتج الصعلوك ودافنشي".

وأضاف: "وسأبدأ طلب التعويض عن أذى ٣ سنين ممن حرمني من ثمار شقايا وأنتج هو بها ومر بسلاسة من المؤسسات الرسمية والأهلية رغم تكرار ضرره للعديد من الفنانين والفنيين"

مستطردًا: "والله لولا قضائنا لخربت".

يذكر أن الفنان خالد الصاوي، قال في لقاء تلفزيوني إنه لم يّحصل حتى الآن على مستحقاته المالية المتأخرة عن مسلسلي "الصعلوك وهي ودافنشي"، من المنتج ممدوح شاهين، موضحًا أن إطالة شاهين أمد التقاضي يُعد استغلال سيء لحق التقاضي.

وأضاف "الصاوي"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "ممدوح شاهين هيتحاسب على احتجاز أموالي واستثمارها، هو واللي واقف وراه كمان، وكمان اللي مش بينفذوا القانون وأنا دلوقتي صبور جدًا، بس هاخد حقي تالت ومتلت".