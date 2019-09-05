كلف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، بالمرور المفاجئ علي مستشفى بلبيس المركزي لمتابعة إنتظام سير العمل .

وقام مدير المستشفيات بالمرور علي جميع الأقسام الطبية بالمستشفى وتبين وجود بعض السلبيات بغرفة العمليات منها وجود أثار دم بالأرضيات، ووجود أسرة متلاصقة بغرفة الإفاقة، ومخالفة تعليمات الجودة ومكافحة العدوى، وتم تلافي بعض السلبيات.

وقرر وكيل الوزارة مجازاة 11 فرد من العاملين بالمستشفى من الأطباء وطاقم التمريض بخصم ثلاثة أيام من رواتبهم بسبب التقصيرفي مهام العمل .