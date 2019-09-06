يلجأ كثير من الشباب إلى بناء شقة، بمنزل عائلاتهم، للزواج فيها، تفاديا لأسعار الوحدات السكنية المرتفعة، وذلك بعد عنائهم في البحث عن شقة مناسبة لإمكانياتهم في ظل هذا الغلاء.

ويوضح محمد الصعيدي، مقاول بناء، لـ"الوطن" قائمة بمتوسط أسعار المواد المستخدمة في بناء شقة تبلغ مساحتها حوالي 100 متر مربع.

وأكد الصعيدي أن المبلغ الذي يجب توافره مع صاحب الشقة، يجب ألا يقل عن 40 ألف جنيه، مقسمة على النحو التالي:

- حديد العمدان والسقف: يستخدم على الأقل 2 طن حديد، ويبلغ سعرهم نحو 20 ألف جنيه.

- الأسمنت للسقف والعمدان: تحتاج 6 أطنان، بما يساوي مبلغ 7 آلاف جنيه.

- الطوب: بناء الحوائط يحتاج إلى 7 آلاف طوبة، ويبلغ سعرهم نحو 4 آلاف جنيه.

- عمولة مقاول البناء، والتي تبلغ قيمتها على مساحة الشقة 100 متر، حوالي 10 آلاف جنيه.