فيديو.. عمرو يوسف: "المدرسين كانوا مفكريني الطالب المثالي.. وأنا شقي جدا"

قال الفنان عمرو يوسف، إنه كان يحظى برعاية خاصة جدا من أسرته ووالدته بشكل خاص.

وأضاف "يوسف"، خلال استضافته ببرنامج "أنا وبنتي"، الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته "أسما"، عبر فضائية "ON E": "كنت شقي جدا بس من تحت لتحت، ولو سألت عليا المدرسين هيقولولك الطالب المثالي، يعني مستوايا كان 80% فيما فوق، بس بالنسبة للشقاوة كنت بتشاقى جدا جدا، بس محدش يقفشني".

وأوضح أنه تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأنه لم يكن يحب دراسته، متابعا: "درست قانون دولي، في كلية حقوق إنجليزي، بس مكنتش حابب الدراسة قوي، وكان نفسي أبقى ممثل، وقالولي عشان تبقى ممثل لازم تعمل إعلانات الأول عشان تتعرف، وعملت إعلانات لمدة سنة ونص، وبعدين قدمت برنامج عن أخبار الفنانين وبعدها اتعرفت، وقابلني المنتج محمد فوزي اللي رشحني للفنان نور الشريف للعمل بمسلسل الدالي".