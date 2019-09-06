فيديو.. محمد محسن: "لم ابتعد عن التمثيل لكني لا أجد أدوارا مناسبة"

قال الفنان محمد محسن، إنه لم يبتعد عن التمثيل لكنه ينتظر الدور المناسب، حيث أن الفيصل في الأعمال السينمائية هو "الورق"، لافتا أن أعمالا كثيرة تعرض عليه، لكنه لا يوافق عليها.

وأضاف محسن، خلال حواره في برنامج "أون ست"، الذي يُعرض عبر شاشة "ON E": "بحب الدور اللي أقدمه يكون فيه غناء، لازم يكون قصة أقدمها أفيد الناس اللي بتتفرج، أعلم الناس حاجة جديدة واتعلم من العمل حاجة جديدة، لو في عنصر من ده مش متوفر مش ببقى مرتاح، بحس إني هظلم المنتج قبل ما أظلم نفسي، بحب الغناء وبحب التمثيل والاتنين جزء لا يتجزأ".

وأوضح أن نجاح ألبوماته ليس مجرد "فيوس كتير" على "يوتيوب"، أو ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمن الممكن أن "يؤدي فنان أغنية ولا يتم الاستماع لها حاليا، ومن الممكن أن يكتشفها الجمهور من جديد ويسمعونها بعد 10 سنوات".

وتابع: "في ناس ممكن بعد 20 سنة ترجع للأغنية دي ويتعمل لها لحن جديد ويتم توزيعها، فأنا بس الحاجة اللي بتعجبني بعملها، بشكل إنها ترضيني أنا أولا، فطالما اخترت ده بمزاجي أكيد الأغاني اللي أنا هعملها بكون مبسوط بيها".