قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة اتخذت خطوات جادة وفعالة لتتوافق مع معاييرمنظمة العمل الدولية، خلال الشهور الماضية، بإصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي ومنح فرص كاملة ومتساوية لكل الراغبين في العمل النقابي.

وأضاف سعفان، خلال تصريحات صحفية، أن الحكومة اتخذت خطوات جادة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل التصديق على اتفاقية المنظمة للعمل البحري، التي تكفل للعاملين من البحارة، الحماية الكاملة لهم، وشروط العمل العادلة واللائقة بما يعنيه ذلك من ظروف المعيشة على متن السفينة، مع المنافسة العادلة لأصحاب السفن في أكثر الصناعات عولمة.

كان وزير القوى العاملة التقى اريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أمس، لبحث التعاون والوقوف على ما أثمرت عنه جهود الحكومة المصرية في قطاع العمل.