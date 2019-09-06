يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة 6-9-2019 طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 25 35

طنطا 24 35

دمنهور 24 34

الإسكندرية 22 32

بلطيم 23 31

مطروح 23 31

السلوم 21 31

سيوة 24 36

بورسعيد 24 31

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 21 36

السويس 23 36

العريش 22 32

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

نخل 17 36

نويبع 28 36

طابا 25 35

كاترين 17 31

الطور 27 36

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 27 38

مرسى علم 27 36

الفيوم 26 39

بني سويف 24 39

المنيا 24 39

أسيوط 25 39

سوهاج 25 39

قنا 26 40

الأقصر 26 41

أسوان 27 41

أبوسمبل 24 41

الوادي الجديد 24 42

شلاتين 28 37

ابو رماد 29 36

حلايب 30 35

رأس حدربة 30 34

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42

المدينة 28 44

القدس 19 28

الرياض 29 44

المنامة 34 40

أبوظبي 32 44

الكويت 31 48

دمشق 14 34

بيروت 26 30

عمان 16 30

غزة 22 30

بغداد 26 43

مسقط 29 34

صنعاء 15 30

الخرطوم 28 39

طرابلس 23 29

تونس 19 30

الجزائر 20 26

الرباط 29 45

نواكشوط 26 30