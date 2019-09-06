تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الجمعة 6 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

انطلاق القافلة الدعوية التاسعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف

تنطلق من مقر مشيخة الأزهر الشريف، اليوم، القافلة الدعوية التاسعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف، متجهة إلى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية.

تدشين أكبر حدث رياضي في الإسكندرية

تدشن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، أكبر حدث رياضي بعنوان "صحتك في رياضتك بدراجتك"، التي تنطلق في السابعة صباحا من أمام كورنيش سبورتنج، حتى منطقة السلسلة بمشاركة 1000 شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

ختام المهرجان الصيفي بالإسكندرية بحفل الفنان مدحت صالح

تختتم دار الأوبرا حفلات مهرجانها الصيفي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، بحفل للفنان مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته الموسيقية.

مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء تنظم قوافل طبية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء قوافل طبية لوادي مكتب ووادي الندية، في إطار خطة المحافظة للوصول بالخدمات الطبية للمناطق اﻷكثر احتياجًا.

حفل ثنائي العود دينا عبدالحميد وغسان اليوسف في دار الأوبرا المصرية

يحيي ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف، حفلًا موسيقيًا في الثامنة مساء، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

مباريات الذهاب في الدور التمهيدي للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم

يلتقي منتخبات جامبيا وأنجولا، وجزر القمر وتوجو، في إطار مباريات الذهاب في الدور التمهيدي للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي في إطار مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال

يلتقي فريقا الإسماعيلي وأهلي بنغازي، في السادسة مساء، في إطار مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.