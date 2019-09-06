المتهم بقتل زوجته في السويس: "خرجت من غير إذني.. يبقى تموت"

قررت النيابة العامة بمحافظة السويس، حبس تاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته.

وأثناء التحقيقات التي امتدت لساعات عدة، انهار المتهم واعترف بارتكاب جريمته، بسبب مغادرة زوجته لمنزله دون إذنه لفترات طويلة، وغيرته الشديدة عليها، مضيفا: "خرجت من غير إذني يبقى تموت".

وأكد تقرير مفتش الصحة، أن الزوج سدد للقتيلة 20 طعنة بسكين في أماكن مختلفة بالجسد، حتى فارفت الحياة.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء عامر محمود عامر، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بإصابة السيدة "ن.ع.ا" 38 سنة، ربة منزل، بعدة طعنات متفرقة بالجسم ووفاتها لدى وصولها مستشفى السويس العام.

فيما تمكن رجال المباحث برئاسة العميد أيمن عبدالحميد، رئيس المباحث الجنائية، من ضبط زوج الضحية، ويدعى "ع.م.ي"، 42 سنة، تاجر خردة، بعد أن تبين أنه انهال على زوجته طعنا بالسكين لشكه في سلوكها لسفرها بلدها محافظة سوهاج دون إذنه.

كما تبين أن المجني عليها هي الزوجة الثانية للمتهم، وأم لطفلين من زوجها القاتل.