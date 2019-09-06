استجابت رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، لما نشرته "الوطن" حول حالة الطفلة مريم عمر عبد العزيز رفاعي، البالغة من العمر شهر واحد والتي تعانى من "عيب خلقي بالقلب وثقب بين الأذينين ووصلة شريانية"، وتحتاج إلى إجراء جراحة "قلب مفتوح" عاجلة، كما أن حالتها لا تتحمل قوائم الانتظار الكثيرة بالمستشفيات المختلفة، وفقا لتصريحات والدها الذي يقيم بمدينة برج البرلس التابعة لكفر الشيخ، و يعمل صيادا.

أكد الدكتور طارق الرفاعي، رئيس بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، على اهتمام مؤسسة الرئاسة و الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحالة الطفلة وتوجيهه بعرضها على لجنة طبية.

ولافت الرفاعي إلى تشكيل لجنة طبية يترأسها الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، وأستاذ جراحات القلب، والدكتور رضا بيومي، وكيل الكلية وأستاذ جراحات القلب، لفحص حالة الطفلة تمهيدا لإجراء الجراحة لها.

وأوضح رئيس بوابة الشكاوى، أنه سيجري عرض الطفلة غدا السبت، على اللجنة الطبية لفحصها وتحديد ما تحتاجه لإجراء الجراحة وفقا للتقارير والفحوصات الطبية.

وأشار الرفاعي إلى أن البوابة لا تتأخر في الاستجابة لأي حالة تُعرض عليها سواء عبر موقعها الإليكتروني أو المركز الإعلامي برئاسة الوزراء، وأنه أجرى اتصالا بوالد الطفلة للتنسيق.

فيما أجرى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، اتصالين هاتفيين بوالد الطفلة للتنسيق والتأكيد على حضوره للمستشفى الجامعي بكفر الشيخ، غدا السبت، لعرض الطفلة على اللجنة الطبية.

فيما استجاب محافظ كفر الشيخ، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، لما نشرته الجريدة وجرى التنسيق مع الجامعة لإجراء الجراحة للطفلة، مثمنا دور "الجريدة" في نشر مثل هذه الحالات.

كانت "الوطن" نشرت موضوعا تحت عنوان "مريم" رضيعة بعيب خلقي بالقلب.. وأسرتها تستغيث بمجدي يعقوب: تنتظر عناية الله"، يسرد حالة الطفلة وتقاريرها الطبية، والتي خلصت لاحتياجها لإجراء جراحة قلب مفتوح لإصلاح العيب الموجود بـ"القلب وثقب بين الأذينين ووصلة شريانية".