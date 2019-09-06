تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من د.كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من جانب الحكومة الإيطالية.

وأشار التقرير إلى تقديم جامعة القلب المقدس الكاثولويكية بمدينة بياتشينزا بشمال إيطاليا، عدداً من المنح الدراسية خلال العام 2019 – 2020، وذلك للحصول على درجة الدكتوراه في العديد من التخصصات منها (الزراعة والغذاء، الكيمياء الزراعية والبيئية، الاقتصاد الزراعي، الطاقة).

ولفت التقرير إلى أنَّ آخر موعد للتقدم هو 11 سبتمبر الجاري، وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم والمجالات المتاحة فى المنح، يمكن زيارة الموقع الالكتروني الآتي:

https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo

-Copia_Conf_DR_5402_signed.pdf

كما أوضح التقرير المنح المقدمة من ذات الجامعة بمدينه بريشا بشمال إيطاليا ، في العديد من التخصصات العلمية منها ( الفيزياء، الكيمياء، تكنولوجيا النانو)، وسيكون آخر موعد للتقديم هو 27 سبتمبر الجاري، ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الرابط الالكترونى التالي:https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo

-Copia_Conf_DR_5399_signed.pdf

وأشار التقرير إلى إمكانية الاطلاع على كافة المنح الدراسية المقدمة من الجامعة من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://progetti.unicatt.it/progetti

-ateneo-iniziare-un-dottorato-concorso=di-ammissione#content

علماً بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أيه نفقات عن هذه المنح