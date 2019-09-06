غدا في "الوطن": خطة الانتقال لـ"العاصمة الجديدة".. والحكومة تحاصر "التكاتك"

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا السبت، خطة الانتقال لـ"العاصمة الجديدة": استكمال الحي الحكومي وخطوط نقل جماعي للموظفين

"التخطيط": دليل لتحديد دور كل جهة.. و"المجتمعات العمرانية": الانتهاء من توصيل خطوط المياه والصرف

وفي العدد تقرأ أيضًا: أطماع "الإخوان" في السلطة.. كان "حلم" وراح

· ثورة السودان أجهضت مطامعهم في الحكم.. والجيش الليبي يحاصر حكومة "الوفاق" في طرابلس

وفي العدد: الحكومة تحاضر "التوك توك"

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