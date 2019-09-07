قال تقرير رسمي، اليوم، إن إجمالي إنفاق الصين على البحث والتطوير خلال العام الماضي بلغ 1.97 تريليون يوان "حوالي 278 مليار دولار" بزيادة 207.2 مليار يوان "29.2 مليار دولار"، عن العام السابق عليه.

وذكرت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء -في أحدث تقرير- أن إنفاق الصين على البحث والتطوير سجل رقما قياسيا ليشكل 2.19% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، بزيادة 0.04 نقطة مئوية عن عام 2017، موضحة أن الاستثمار في البحث الأساسي تجاوز 100 مليار يوان (14.1 مليار دولار) لأول مرة العام الماضي، ما يمثل 5.5% من إجمالي الإنفاق.

وقال المسؤول بمصلحة الدولة الصينية للإحصاء "لي يين"، إن الصين شهدت نموا مزدوج الرقم في إنفاقها على البحث والتطوير لثلاثة أعوام متتالية، وحافظت على المكانة الثانية في العالم من حيث الإنفاق على البحث والتطوير منذ عام 2013.