قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن مشروعات الشركات المصرية في إفريقيا تدعم جهود زيادة الصادرات.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن القطاعات التي تعمل بمواد البناء تنقسم إلى قسمين أحدهما يكبر والآخر ينكمش، مشيرا إلى أن قطاع الرخام والمواد العازلة يكبر ويتطور على عكس قطاع الأسمنت والسراميك، "بيعانوا لأن حصل ضخ كبير فيهم السنتين اللي فاتوا نتج عنه زيادة كبيرة جدا في الإنتاج فحصل فجوة بين الإنتاج والاستهلاك".

وناشد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الدولة عمل تخفيض لسعر الغاز بالنسبة للمنشآت الصناعية، مشيرا إلى أن سعر الغاز بالنسبة للمنشآت أعلى من كل المناطق المحيطة بما فيها أوروبا.

وأكد على أن خفض سعر الفائدة اتجاه جيد جدًا لأنه يقرب للمعدلات المحيطة بالدول الأخرى، ويزيد الاستثمارات بمصر.

واستمرت موجة خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة والقروض الشخصية، من قبل لجان الأصول والخصوم "ألكو" المسئولة عن تحديد سعر الفائدة على مختلف المنتجات بالبنوك، وذلك بعد قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة الشهر الماضى.

وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 أغسطس الماضى، تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1.5%، حيث انخفضت أسعار العائد على الايداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 14.25% و15.25%، و14.75% على الترتيب.