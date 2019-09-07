أعلن الدكتور أيمن رخا، المنسق الميداني لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، انتهاء فترة التشغيل التجريبي للمنظومة، والتي كانت تستهدف تجربتها، وشهدت تجهيز المنشآت وتوفير القوى البشرية.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن المنظومة تستهدف حماية الشعب المصري من الخوف من المرض، مشيرًا إلى أنها ستشهد تغطية أفراد الأسرة بالكامل، "ولدينا الآن 470 ألف مواطن بورسعيدي مسجلين، بما يعادل 52%".

وتابع، أن منظومة التأمين الصحي الشامل شهدت إجراء 4600 عملية جراحية في بورسعيد منها عمليات لم تكن تجري في المحافظة، مثل جراحات القسطرة لقلب الأطفال وجراحات الأورام وجراحات القرنية والقوقعة.

واستكمل، "شهدنا العديد من المعوقات، مثل التسجيل، لكنه الآن لا يتجاوز 4 دقائق ولكننا نتجاوزها مع مرور الوقت، حتى نطبق المنظومة بالشكل اللائق للمواطنين".

وأكد المنسق الميداني لمشروع التأمين الجديد بمحافظة بورسعيد، تحمل الدولة تكاليف غير القادرين، حيث يجري تحديد هذه الحالات وفقًا لبعض المعايير.