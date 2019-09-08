قال الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، إن وفاة الدكتور أبوبكر عبدالمنعم العالم المصري في المغرب أثناء حضوره ورشة عمل تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية شيء طبيعي، "لا أرى سببا وجيها لتضخيم الحدث".

وأضاف عبد النبي، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الدكتور أبوبكر خريج كلية الزراعة ومن محافظة القليوبية، كما أن تخصص الراحل كان قياس ورصد المواد المشعة الصادرة من المفاعلات النووية وتأثيرها على البيئة، حيث أن تخصصه يتعلق أكثر بالبيئة، وليس عمل المفاعل النووي.

وأكد نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، أن الراحل شعر بتعب وهو أمر طبيعي في كبار السن والحديث حول اعتبار وفاته ضمن مخطط اغتيال العلماء المصريين أمر غير منطقي، مضيفًا: "الورشة كانت حول التلوث البيئي، من الإشعاع النووي، وملوش علاقة بالمفاعلات النووية".