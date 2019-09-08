كشف المختار الغزيوي، مدير تحرير "الأحداث المغربية"، كيفية تناول الإعلام المغربي وفاة عالم النووري المصري أبو بكر رمضان، خلال حضوره ورش عمل بحثية في المغرب، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال "الغزيوي"، إن الصحف المغربية اهتمت بالحادث كونه حادث غير عادي، حيث إن المتوفى عالم مصري، ومات في بلد أجنبي عنه، موضحًا أن الإعلام المغربي دائما ما يبحث عن الأشياء الخفية في التحقيقات، ولكن بعد التحقيق والتشريح تّبين أن العالم المصري توفي نتيجة طارئ صحي، وهي أزمة قلبية.

وأشار مدير تحرير "الأحداث المغربية"، إلى أن أي مواطن أجنبي من أي جنسية غير المغربية يتوفى في بلاده، يتم خضوعه للتشريح، أيًا كان سنه، أو حالته الصحية، إحقاقا للحق وطمأنه لأسرته، مؤكدًا أن التشريح لا علاقة له نهائيا بأي شكوك حول وفاته.

وكان السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، قد أكد تلقيه اتصالا، بعد ظهر الخميس الماضي، من السلطات المغربية، واتصال آخر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، يفيدان بوفاة الدكتور أبو بكر رمضان العالم المصري، موضحًا أنه تواصل على الفور مع السلطات المغربية للتحقيق في الأمر.

وأضاف إبراهيم، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أن العالم المصري كان متواجدا يوم 1 من سبتمبر الجاري في المغرب، من أجل حضور ورشة عمل تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول التلوث البحري، والتي بدأت أعمالها يوم 2 من سبتمبر.

وأوضح أنه في أثناء مشاركة العالم المصري في ورشة العمل، كان حاضرًا في الجلسة الصباحية الخاصة بها يوم الخميس الماضي ، وشعر بتعب وقتها، واستأذن وذهب إلى غرفته بالفندق من أجل تناول الدواء والراحة، فشاهده شخص من العاملين في الفندق في حالة صعبة، حيث كان لا يستطيع أن يتنفس، واحتاج وقتها إلى أنبوبة أكسجين.

وأكد أنه تم استدعاء طبيب الفندق، الذي صّرح بأن العالم يُعاني من أزمة قلبية، ويجب نقله إلى المستشفى، ولكن وافته المنية قبل وصوله إليه، حيث حاول الأطباء في المستشفى عمل إنعاش للقلب، وجميع الإجراءات التي يتم اتخاذها، ولكن لم تكن هناك أي استجابة، إذ أكدت أنه توفي نتيجة أزمة قلبية حادة.