متحدث "الوزراء": الدولة تدعم المشروعات الصغيرة في الصعيد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أول زيارة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خارج القاهرة كانت لمحافظات الوجه القبلي، ليوجه رسالة أن الصعيد على رأس أولويات الحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، أن موازنة عام 2019/2018 تضمنت 25 مليار جنيه للصعيد، مشيرا إلى أن موازنة العام الجاري ستتضمن أرقاما أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن الزيارة لمحافظة المنيا أمس، ركزت على عدد من الملفات، أهمها على الإطلاق ملف توفير فرص عمل لأبنائنا في الصعيد، حيث تفقد مدبولي خلال الزيارة المجمع الصناعي الذي يتضمن 68 مصنعا صغيرا، وتم الانتهاء من 85% من الإنشاءات به تمهيدًا للافتتاح الرسمي.

وأوضح أن قيمة هذه المصانع الصغيرة أنها تأتي في إطار دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: "زرنا مصنعا صغيرا يعمل في إنتاج الملابس، وكانت فرحتنا كبيرة جدا بح حيث أنه مقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، وينتج 4 ملايين قطعة ملابس من ماركة عالمية في العام الواحد، وهذه الماركة العالمية وثَقَت في العامل المصري"، مؤكدا أن أهم ما شاهدناه في هذا المصنع أن 90% من العاملين به من السيدات.