قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم، مدّ أجل الحكم على 102 متهم "مُخلي سبيلهم"، لاتهامهم في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، التي وقعت في يناير 2018، إثر مقتل تاجر المخدرات الشهير بـ"عفروتو" داخل حجز القسم، لجلسة الأربعاء 11 سبتمبر الحالي.

وصدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر أحمد كحك.

وأحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة 102 متهم (مخلي سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم ارتكاب جرائم التعدي على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصي ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف، بعد وفاة مسجل خطر يُدعى "عفروتو".