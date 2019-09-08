أعلنت محافظة الفيوم، أن مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، نفذت عددا من الأنشطة والفعاليات خلال شهر أغسطس الماضي، أبرزها تمويل درجات التسوية، ودراسة اقتراح بإعادة تعيين بعض العاملين بالمادة 76 للتسوية عليها.

وأوضحت المحافظة في بيان، مساء اليوم، أن مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، تدرس حاليا شكاوى العاملين التي تتعلق بشغل وظائف غير واردة بجداول الوظائف المعتمدة، وأن عدد الشكاوى الجارٍ بحثها ودراستها تبلغ 907 شكوى من مختلف القطاعات بمؤسسات الدولة بالمحافظة.

وأشارت إلى أن المديرية، تعد حصر بإحتياجات التدريب بمديريات الخدمات، والرد على الشكاوى الواردة في قطاعات الديوان العام، والتربية والتعليم، والصحة، والشئون الإجتماعية، والطب البيطري، والزراعة، والتنمية، والإسكان، وغيرها.