ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على عاطل لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء، وتم ضبط المتهم وبحوزته 50 ألف دولار، وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي، والمعين خدمة القول الأمني أحمد جلال ـ دائرة قسم شرطة النزهة، يفيد بأنّه اشتبه في السيارة رقم 406127 ملاكي إسكندرية ماركة نيسان سنترا سوداء اللون، باستيقاف قائدها قدم رخصة تسيير باسم وصفي جمال صالح، وبطاقة رقم قومي باسم "السيد م. ا".

وبفحص البطاقة تبيّن أنّها غير خاصة به، وبمناقشته تبيّن أنّ اسمه "عبدالله ر. ا" عاطل وسبق اتهامه في القضية رقم 1801 لسنة 2012م تمى الأمديد، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على "50 ألف دولار أمريكي، و5 آلاف جنيه".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وانتحاله صفة آخر بسبب خلافات مع زوجته ورفعها دعوى قضائية ضده، وعرض على النيابة العامة.