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وزير الطيران: تدريب وتأهيل العنصر البشري أهم ركائز خطة التطوير

وزير الطيران: تدريب وتأهيل العنصر البشري أهم ركائز خطة التطوير

التحقيق في اختناق 16 طفلا داخل حمام سباحة بمصر القديمة

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وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان طريق هضبة أسيوط الرابط بين القاهرة

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان طريق هضبة أسيوط الرابط بين القاهرة

غدا اختبارات القبول بكلية التمريض في جامعة القناة

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نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

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