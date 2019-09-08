أعلنت دار الإفتاء عن بدء تلقي طلبات التسجيل للدفعة الثامنة، من دورة إعداد المفتين عن بعد، مشيرة إلى أن الدراسة باستخدام تكنولوجيا التعليم الإلكتروني على الأسس العلمية الدقيقة، والمعايير التربوية الحديثة.

وأوضحت اللجنة أن البرنامج مدته ثلاث سنوات، وتشرف على الموقع لجنة علمية مشكلة من كبار علماء الأزهر الشريف.

شروط القبول

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل.

2- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

3- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

مستندات التقديم الإلكتروني

1- صورة شهادة الميلاد.

2- صورة البطاقة الشخصية للمصريين، أو جواز السفر لغير المصريين.

3- صورة شخصية.

4- صور الشهادات العلمية التي حصل عليها.

5- السيرة الذاتية.

ونوهت الدار بضرورة إحضار أصول المستندات أو مستخرج رسمي منها للاطلاع عليها فقط يوم المقابلة الشخصية.

وتقدم طلبات الالتحاق إلكترونيًا من خلال استمارة التسجيل بالموقع من هنــــــا.