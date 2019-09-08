تفقد اللواء عادل الغضبان، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي المتطور بمدينة بورفؤاد، يرافقه المهندس محمد عبده رئيس المدينة بورفؤاد. وحرص المحافظ على التأكد من سير العمل بالمركز، وتقديم الخدمات إلى المواطنين على أعلى مستوى وذلك من خلال تجريب جهاز( نداء الأرقام الآلي) والشاشة الخاصة بتوضيح الخدمات والمستندات المطلوبة من المواطنين .

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيدا بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز. وحرص محافظ بورسعيد خلال تفقده المركز على التعرف على آراء الموظفين والمواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة، حيث أشاد المواطنين بمستوى الخدمات وتطورها .