قال شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، إن مصرفه يستهدف ضخ تمويلات جديدة فى قطاع الشركات بما يتجاوز مستوى الـ70 مليار جنيه، خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2020.

وأضاف «رياض»، لـ«الوطن»، أن تلك الأرقام تعبر عن التمويلات الجديدة التى يستهدف البنك الموافقة عليها أو صرفها خلال تلك الفترة، وجزء منها سيعوض أقساط القروض التى سيتم سدادها من قِبَل العملاء على مدار العام، والجزء الآخر سيظهر فى شكل صافى الزيادة فى القروض، لافتاً إلى أن قطاع الشركات يتلقى أقساط ومستحقات القروض بمتوسط 3 مليارات جنيه شهرياً. وأوضح «رياض» أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% إشارة إيجابية على استئناف البنك المركزى سياسات التيسير النقدى الرامية لتحفيز النشاط الاقتصادى داخل السوق المصرية، قائلاً: «سيظهر تأثير القرار خلال الربع الأخير من العام الجارى».

وأكد «رياض» أن محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى سجلت نمواً ملحوظاً لتصل إلى نحو 549 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى.