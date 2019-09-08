أديب يطالب بمنح المصريين بالخارج بعض المميزات: عاوزين يجيبوا عربياتهم

قال الإعلامي عمرو أديب إن المملكة العربية السعودية يقيم بها أكثر من 2 مليون مصري، موضحًا أن مدينة جدة هي الأقرب لقلب المصريين، مشددًا على أن المملكة تولي احترامًا كبيرًا لهم وتحافظ على العمالة المصرية وتحترم قدرة وعلم وفنون المصريين.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، التي يقدمها من مدينة جدة السعودية: "عندما التقيت المصريين هنا وجدتهم يتحدثون عن مصر بكثير من الحب والقلق، لكنهم في نفس الوقت يشعرون بأمل كبير، وبأن هناك أشياء كثيرة يتم إنجازها".

وتابع أن المصريين في الخارج قوة خشنة بسبب كثرة الأموال التي يحولونها إلى الداخل، بالإضافة إلى قدرتهم على التعلم وإفادة الوطن.

وتحدث "أديب" عن بعض هموم المصريين في الخارج، وقال إن منها اصطحاب سياراتهم والأثاث الخاص بهم إلى مصر: "عارف إن ناس كتير هيقولوا ذنبنا إيه، المصري اللي قاعد بره عاوز تكريم".