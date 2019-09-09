عمرو أديب : "اللي عايز يعمل كارير وفلوس يشتغل في القطاع الخاص"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه جرى إحالة 1128 طبيبا وموظفا في محافظة البحيرة للتحقيق لعدم تواجدهم في مقرات أعمالهم.

وأضاف "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن هناك بعض المواطنين يسعون للواسطة والمحسوبية للعمل بالوظائف الحكومية، وعند تعيينهم يتركون مقرات أعمالهم بحجة "المرتب قليل".

وأوضح أنه في إحدى لقاءاته مع المطرب اللبناني قال له "سألت نفسك يا عمرو لية الناس بتحب تبقى موظفين في الحكومة"، فرد عليه قائلا: "المفروض الناس اللي عايزة تعمل كارير وفلوس تروح تشتغل في القطاع الخاص"، ليرد عليه "علامة": "أغلب الناس عندنا في لبنان بتحب تشتغل في الحكومة علشان بيطلعلهم فلوس".

وطالب "أديب" من لا يرغبون في العمل الحكومي بحجة المرتب ترك الوظيفة الشباب الجاد الراغب في التعيين والوظيفة والتأمين الصحي.