انتقد الإعلامي عمرو أديب، تفكير قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الضيق، والذي يستدخدمونه مع الناس.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، إن القيادات الإخوانية تطلب من الناس فعل ما لا يطلبونه من أبنائهم.

وأضاف أديب: "هاجر الريسوني أبنة شقيق أحمد الريسوني، خليفة يوسف القرضاوي في إمامة جماعة الإخوان، وهو من أعلى القيادات الإسلامية في تلك الجماعات، أُلقي القبض عليها لأنها ذهبت إلى إحدى المستشفيات لإجهاض جنينها بالمغرب، وتلك جريمة يعاقب عليها القانون المغربي".

وتابع أن الفتاة عندما سُئلت عن وثيقة الزواج، قالت إنها تزوجت لفاتحة الكتاب بمنزلها وليس معها وثيقة، مستكملا: "بجيب ليكم أهل الأقطاب اللي بتتكلموا عنها".

واستطرد: "بيقعدوا يمسكولنا على الواحدة، وهما مش عارفين يظبطوا حياتهم، وبيعملوا علينا إحنا أسود".