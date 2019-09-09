قال الدكتور مدحت عنيبر الخبير الاقتصادي إنّ القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستبدأ اللجنة المختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، مناقشته في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر 2019.

وأضاف عنيبر خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى، أنّ القانون يوضح مدى دعم الدولة للمشروعات، من خلال توفير الكثير من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الصغار، لتشجيعهم على تنفيذ المشروعات، ويستهدف تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتيح حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات.

وتابع الخبير الاقتصادي أنّ القانون يستهدف تدريب أصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مهاراتهم، والاهتمام بتدريبهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ما يصب في صالح الاقتصاد القومي، واستمرار قاطرة التنمية الاقتصادية، الذي تعتمد عليه الدولة في منظومة الإصلاح الاقتصادي، وفتح الباب أمام الشباب وتقليل فرص البطالة بينهم.