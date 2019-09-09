كثير من المسلمون يحتفلون اليوم بصيام يوم عاشوراء، وعلى العكس فالمؤسسات الحكومية والخاصة تغير مواعيد العمل أيام رمضان لتتوافق وتتناسب مع آذان المغرب لكسر الصيام، وتقدم "الوطن" خدمة مواقيت الصلاة يوميا، وتستعرض "الوطن" مواقيت آذان المغرب في عدد من المدن والمحافظات اليوم حسب التوقيت المحلي لكل منها.

آذان المغرب في القاهرة

موعد آذان المغرب في القاهرة 6:08 مساء.

آذان المغرب في الجيزة

موعد آذان المغرب في الجيزة 6:09 مساء.

آذان المغرب في الإسكندرية

موعد آذان المغرب في الإسكندرية 6:14 مساء.

آذان المغرب في المنوفية

موعد آذان المغرب في المنوفية 6:10 مساء.

آذان المغرب في الغربية

موعد آذان المغرب في الغربية 6:10 مساء.

آذان المغرب في المنصورة

موعد آذان المغرب في المنصورة 6:08 مساء.

آذان المغرب في أسيوط

موعد آذان المغرب في أسيوط 6:07 مساء.

آذان المغرب في قنا

موعد آذان المغرب في قنا 6:01 مساء.

آذان المغرب في الفيوم

موعد آذان المغرب في الفيوم 6:10 مساء.

آذان المغرب في مرسى مطروح

موعد آذان المغرب في مرسى مطروح 6:25 مساء.

آذان المغرب في شرم الشيخ

موعد آذان المغرب في شرم الشيخ 5:55 مساء.

آذان المغرب في الغردقة

موعد آذان المغرب في الغردقة 5:57 مساء.

آذان المغرب في بنها

موعد آذان المغرب في بنها 6:09 مساء.

آذان المغرب في بورسعيد

موعد آذان المغرب في بورسعيد 6:05 مساء.