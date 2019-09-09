قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية إنّ حالة الطقس تتحسن بشكل تدريجي، وأنّ درجة الحرارة على القاهرة تتراوح طوال الأسبوع بين 33 و34 درجة.

وأضاف عبدالعال خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى، أنّ نسبة الرطوبة اليوم أقل من أمس بنحو 15%، بسبب نشاط الرياح في الصباح الباكر، ما ساعد على الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ نشاط الرياح ينحصر على جنوب سيناء وخليج السويس وشرم الشيخ، بسبب الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر، ونشاط الرياح مستمر طوال الأسبوع على سيناء، وهو أمر طبيعي نتيجة طبيعة المنطقة.