تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

نقاط تحول في حياة أحمد الشقيري: الصلاة وترك التدخين ومساعدة الشباب

نقاط تحول في حياة أحمد الشقيري: الصلاة وترك التدخين ومساعدة الشباب

لتفادي انقطاع الكهرباء.. تزويد إدارة الشيخ زويد الصحية بـ"مولد"

لتفادي انقطاع الكهرباء.. تزويد إدارة الشيخ زويد الصحية بـ"مولد"

3.7 مليون جنيه لتمويل 50 مشروع للشباب خلال شهر في الوادي الجديد

3.7 مليون جنيه لتمويل 50 مشروع للشباب خلال شهر في الوادي الجديد

فيديو.. الأرصاد عن تعرض مصر لـ"سيول" في سبتمبر: مجرد كلام

فيديو.. الأرصاد عن تعرض مصر لـ"سيول" في سبتمبر: مجرد كلام

"المنيا" تنظم معارض "أهلا بالعام الدراسي الجديد" بجميع المراكز

"المنيا" تنظم معارض "أهلا بالعام الدراسي الجديد" بجميع المراكز

تحرير 27 مخالفة تموينية للمحال التجارية بديرمواس

تحرير 27 مخالفة تموينية للمحال التجارية بديرمواس

اختيارات الوطن

"الطائرات المسيَّرة".. صداع في رأس المنطقة

"الطائرات المسيَّرة".. صداع في رأس المنطقة

"الهوستيل" وجهة الشباب للإقامة وتعلم اللغات.. والليلة بـ«80 جنيه»

"الهوستيل" وجهة الشباب للإقامة وتعلم اللغات.. والليلة بـ«80 جنيه»

مدينة "ملاهي" داخل محل قديم.. "كيدز بارك" عزبة النخل

مدينة "ملاهي" داخل محل قديم.. "كيدز بارك" عزبة النخل

أكل بيتي "تنزاني" من إيدين "زيتون": اتعلمت الجدعنة من المصريين

أكل بيتي "تنزاني" من إيدين "زيتون": اتعلمت الجدعنة من المصريين

أدى لاختناق 16 طفلا في عين الصيرة.. كلور حمامات السباحة يسبب السرطان

أدى لاختناق 16 طفلا في عين الصيرة.. كلور حمامات السباحة يسبب السرطان

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن وظائف بنظام التعاقد.. إليك الشروط

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن وظائف بنظام التعاقد.. إليك الشروط

الأكثر قراءة

عاجل