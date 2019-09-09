تباشر نيابة مصر القديمة تحقيقاتها في واقعة اختناق 16 طفلًا داخل حمام سباحة في مركز شباب عين الصيرة، مع 4 موظفين بتهمة الإهمال والتسبب في الإصابة الخطأ، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وأفادت التحقيقات أن المشرف الفني المسؤول عن صيانة وتنظيف الحمام أضاف الكلور عن طريق فتح الإسطوانة الخاصة به خلال وجود الأطفال داخل الحمام، على عكس ما يحدث كالعادة بإضافة الكلور في نهاية اليوم، وأن زيادة نسبة الكلور أدت إلى سوء الحالة الصحية للأطفال ما استدعى نقلهم إلى مستشفي الدمرداش لإسعافهم وتم احتجازهم داخل غرفة الرعاية المركزة عدة ساعت حتى تماثلوا للشفاء.