وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم ، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 152.

ويعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا، لمناقشة القضايا العربية المشتركة وأوضاع المنطقة العربية.

ويناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وتطورات الأوضاع في اليمن وسوريا ولبنان، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.