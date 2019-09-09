أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الثقافة التأمينية غائبة عن جمهور عريض من المواطنين في مصر رغم أن القطاع متواجد في مصر منذ أكثر من 120 عامًا ويُعد قطاع عريق وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي، كما أنه يتم العمل منذ فترة طويلة على الوعي التأميني والثقافة التأمينية.

وأضاف "الزهيري"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يُعرض على شاشة "Extra news"، أن عددا كبيرا من الشعب المصري لا يعي كثيرًا هذه الأمور الخاصة بالعملية التأمينية، بسبب ثقافة المواطن نفسها والقدرة على الادخار، والتي تتعلق بالدخل، حيث إن قلة الدخل في كثير من الأحيان تجعل الكثير لا يقبلون على التأمين.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن شركات التأمين تحاول جاهدة إيجاد منتجات للشرائح ذات الدخل القليل والتي تسمى منتجات تأمين متناهي الصغر، والذي يدخل ضمن عملية الشمول المالي، حيث إن هناك 38 شركة تأمين في القطاع الخاص يعملون في مصر تسببوا في عمل حراك، وأصبحت هناك منافسة تسببت في خلق منتجات جديدة يحتاجها العملاء.