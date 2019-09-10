قاد اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي الجديد، أول حملة ليلية مكبرة، لرفع الإشغالات، بعد تسلمه مهام منصبه بعدد من المناطق المختلفة بنطاق الحي.

قال اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الحي، إن الحملة استهدفت رفع إشغالات الباعة الجائلين والمحلات والأكشاك المخالفة لشروط الترخيص، لافتا إلى أنه جرى خلال الحملة إزالة اكشاك وتندات مخالفة وتعديات بشارع التحرير بميدان الدقي، وتم ورفع كل الإشغالات وإيداعها مخازن الحي.

وأكد رئيس الحي أن الحملة استهدفت رفع الإشغالات من شوارع "النور ووزارة الزراعة ومصدق"، لافتا إلى أن الحملة جرت تحت غطاء أمني باشراف اللواء احمد عزيز مدير شرطة المرافق بمحافظة الجيزة والنقيب روماني جيد قائد شرطة المرافق بحي الدقي.

وأشار إلى استكمال أعمال الحي اليومية لرفع كفاءة كل الشوارع، إضافة إلى أعمال التشجير التي تتم بنطاق الحي.

شارك في الحملة، أشرف حسن وأحمد عبدالهادي وسمير عويضة، نواب رئيس الحي، وإبراهيم عبدالغني، مدير الإشغالات، وخالد زهران، مدير المتابعة، ومجموعة كبيرة من العاملين في الإشغالات والمتابعة وشرطة المرافق بحي الدقي.