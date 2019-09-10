تمكنت قافلة طبية علاجية من أساتذة جامعة عين شمس، من توقيع الكشف الطبي على 973 حالة وإجراء 16 عملية بمستشفى الشلاتين والوحدة الصحية، تحت إشراف دكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع الدكتور محمود المتيني، عميد طب عين شمس، تحت رعاية اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي صباح اليوم الثلاثاء، أنه في إطار التعاون المثمر بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعة عين شمس تستمر أعمال القافلة طبية علاجية من أساتذة طب جامعة عين شمس والتي بدأت أول أمس الأحد، ووقعت الكشف الطبي والعمليات الجراحية بمستشفى الشلاتين المركزي والوحدة الصحية بحلايب بجميع التخصصات بالمجان، وتختتم أعمالها، اليوم الثلاثاء.

وأسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 973، وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتم إجراء 16عملية جراحية، وإجراء أشعة لعدد 89 حالة، وفحوصات معملية لـ 140 حالة.

وأشار مرعي إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور، الذي تضطلع به الدولة، بالتنسيق بين وزارة الصحة ومحافظة البحر الأحمر والجامعات المصرية واهتمام القيادة السياسية؛ للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وعلاجهم بالمجان.