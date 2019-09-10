قال الدكتور عمرو صالح الخبير الاقتصادي ومستشار البنك الدولي سابقا، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، يعتبر مؤشرا مهما في الوصول إلى مستوى قياسي من النقد الأجنبي في مصر.

وتابع "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى: "مصر كانت على حافة الإفلاس في 2013، وذلك لأن الاحتياط النقدي كان 11 مليار دولار فقط، في حين أنه أصبح الآن 45 مليار دولار، أي وصلنا به إلى 6% من الاحتياط النقدي ونطمح في الوصول إلى 8%".

وأضاف "سليمان"، أن "كل هذا جاء نتيجة جهود القيادة السياسية ووزارة المالية ومحاولة تخفيض الدين العام وتخفيض المصروفات، وذلك في وقت كنا نصرف فيه على البنية التحيتة والمشروعات القومية ملايين الجنيهات، من أجل جذب المستثمرين وتوفير بيئة مطمئنة للمستثمرين".

وتابع أن زيادة حجم الاستثمارات وزيادة الحصيلة الضربية، وزيادة المشروعات القومية في كل محافظات مصر والتقليل من نسب البطالة وانتشار مشروعات ريادة الأعمال؛ كلها تصب في مصلحة الاقتصاد المصري وإنعاش الموازنة العامة ويترتب عليه أيضا زيادة الاحتياط، مشيرا إلى أن خطة الدولة الحالية تهدف إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات.