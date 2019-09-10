قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تشغيل جميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة للمترو، لاستخراج اشتراكات الطلاب، وبيع الاستمارات بجميع مكاتب صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة.

وقررت الشركة مد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً، بما في ذلك الجمع والعطلات الرسمية.

وقالت الشركة في بيان رسمي لها، إنه في حالة وجود تكدس أمام مكاتب الاشتراكات سيجري تجميع الاستمارات وتسليم الاشتراكات الجديدة باليوم التالي، مشيرة إلى أنه سيجري إرسال مندوب من شركة المترو لبعض المدارس المحيطة بمحطات المترو لتقديم خدمة بيع الاستمارات وتسليم الاشتراكات بالمدرسة، موضحة أن زيادة منافذ بيع التذاكر لتخفيض الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية.

وأكدت الشركة، على زيادة العملات المعدنية بالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيف الضغط على منافذ بيع التذاكر، لافتة على تواجد المسؤولين داخل المحطات لإزالة أي معوقات قد تحدث.

تأتي هذه الإجراءات والتدابير تسهيلا وتيسيرا على الطلاب، أثناء فترات الدراسة وجمهور الركاب كافة، ولتقديم أفضل خدمة لركاب هذا المرفق الحيوي والمهم والذي يعد وسيلة النقل الأكبر والأسرع داخل القاهرة الكبرى.