قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، تأجيل أولى جلسات محاكمة شقيقين متهمان بقتل محامٍ وإصابة آخ، أثناء قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثاني والمعروفة بـ "المحامي الشهم" فقام المتهمين بإطلاق نيران عليهما مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثاني إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات وطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية

وكان مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث، بإشراف اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي، رئيس المباحث الجنائية، لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.

بالفحص والتحري تبين أن المجنى عليه يُدعى "محمد.ز"، 35 عاما محام تعرض زميله "همام.أ"، 37 عاما محام لسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها قام بالاتصال به لمقابلته وأثناء سيرهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة شاهدا السيارة، التي استخدمت فى واقعة السرقة.

وأمسك المحاميان بالسيارة ووجدا بها بعض المسروقات التى سرقت بمكتبه وعندما حاولا ضبط سائق السيارة قام بالهرب وفوجئوا بعدها بقيام اثنين يطلقان وابلا من الطلقات النارية بطريقة عشوائية مما أصاب المجنى عليه الأول بطلقة بالصدر توفي على إثرها والثاني بالكتف وتم نقله لمستشفى ناصر العام وخرج فور تلقى العلاج.

وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ارتكاب الواقعة حسن م م 36 عاما صاحب مكتبة وشقيقه إبراهيم م م وشهرته " فليس " 38 عاما عاطل وتم ضبطهما بشقة أحد أقاربهم بمدينة السلام بعد التنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة.

بالعرض على النيابة أصدرت قرارا بالحبس على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات القرار مرتين وبعد استكمال كل الإجراءات قررت النيابة إحالتهما للمحاكمة وحددت الجلسة في الموعد سالف الذكر.